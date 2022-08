Para Rita Ferro Rodrigues, setembro é um mês muito especial, como explicou numa publicação feita este domingo, 28 de agosto, nas redes sociais.

"É sempre assim, desde pequenina. Chega a esta altura de agosto, o fim do verão (como o entendo) e lá começo eu a organizar espaços, a destralhar, a escolher roupa para reciclar. Faço listas, horários, programo a agenda. Sempre achei que o 'ano novo' começa em Setembro.

É o tempo do recomeço da escola, do regresso às rotinas, folhas brancas e novas para escrever. É sempre em setembro que corto o cabelo e compro um boião novo para as poupanças (um dia explico) e começo a programar sonhos e viagens no calendário familiar, projetos profissionais, dias de convívio com os amigos e família, receitas saudáveis, parcerias, planeio andar mais a pé e de bicla, dançar mais, trazer novas plantas para casa.

É que cabe tudo no meu adubar do mês do recomeço! Preparar o terreno para depois colher", escreveu a comunicadora.

Na caixa de comentários, vários seguidores confessaram que concordam com estas afirmações.

