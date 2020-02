O casamento com Pamela Anderson acabou há cerca de três semanas, mas Jon Peters já seguiu com a sua vida. De acordo com a imprensa internacional, o produtor está novamente comprometido.

Jon estava noivo de Julia Faye West quando Pamela se quis casar com o produtor. Peters deixou a companheira para correr para os braços da atriz, mas o casamento durou apenas 12 dias. Agora, semanas após o fim da união, voltou a ficar com Julia.

No entanto, destaca o Page Six, Peters afirma que desta vez não estão noivos.

Leia Também: Durou 12 dias o casamento de Pamela Anderson. Atriz já está separada!