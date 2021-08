É com um sorriso que Joana Cruz tem vindo a batalhar corajosamente contra um cancro da mama. A radialista da RFM teve de se submeter aos tratamentos adequados para derrotar a referida doença, tendo de lidar com os efeitos secundários dos mesmos, nomeadamente, a perda de cabelo.

No entanto, e sempre otimista, a comunicadora partilhou um vídeo com os seguidores da sua conta de Instagram onde mostra como fazia a sua maquilhagem, bem como os 'substitutos' que escolhia para as sobrancelhas e pestanas.

"Estou para fazer este vídeo há meses. E de repente volto a ter sobrancelhas e pestanas, mas não quis deixar de mostrar que é fácil termos o nosso 'antes e depois'", começa por referir.

"As sobrancelhas falsas são tipo calquitos das crianças que mandei vir da amazon e que tiro com desmaquilhante quando vão desvanecendo. As pestanas compram-se nas lojas habituais de beleza ou parafarmácias e têm imensos tamanhos e volumes. Não são acessórios caros e é só escolher. E eu escolhi estar o mais possível a viver no depois que já foi o meu antes. Mas agora com muito mais vontade de viver o presente projetado no futuro", completa.

