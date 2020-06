Pedro Crispim respondeu às críticas e ameaças que tem vindo a receber na qualidade de comentador do 'Big Brother'. Mostrando não ter medo das reações, este fez uma publicação na sua conta de Instagram num género de comunicado.

"Quando dou a minha opinião e faço o meu trabalho sem textos feitos, filtros, espartilhos editoriais, de acordo com a minha individualidade, e com os valores em que a minha vida assenta como base, sem pensar ou me preocupar, se as pessoas concordarão ou não comigo", começa por referir.

"Reparo que a minha palavra e a minha presença possuem muito mais força do que alguma vez pensei ter… sendo essa confirmação feita, através das mensagens ameaçadoras, comentários intimidatórios e abordagens carregadas de ódio, que tentam camuflar o medo de quem envia, e silenciar o poder da minha palavra e, nesse momento tenho a certeza que o meu trabalho está a ser bem feito e que o caminho só poderá ser em frente!", adiantou.

"Obrigado a todos, aos que gostam do meu trabalho, mas principalmente aos que não gostam, pois são esses que todos os dias dias me elevam, sublinhando que a verdade apesar de incomodar muitos, vale sempre a pena ser dita. E por essa verdade, estou disposto a pagar o preço, e acreditem que ainda darei o troco!", completou.

[Pedro Crispim] Instagram/Pedro Crispim

Leia Também: Pedro Crispim responde a críticas após gala: "Estou-me a marimbar"