Blaya fez uso das redes sociais esta terça-feira para afirmar a sua autoestima numa mensagem assertiva dirigida a todos os que a criticam pelas atitudes mais espontâneas. A artista lamentou que nem todos assumam a sua personalidade e mostrou-se confiante da forma como se dá a conhecer aos que a seguem.

"Se há coisa que eu aprendi nestes anos de vida foi de certeza não fingir quem eu sou. E hoje em dia há tantas mas tantas pessoas assim e eu nem estou a falar do exterior mas sim do interior. As pessoas hoje em dia têm medo e vergonha, de mostrar quem são na verdade. Fingem gostar um dos outros, fingem ser simpáticos, fazem os outros acreditar de que são pessoas puras sem frustrações e tristezas, que o coração está em paz e respiram tranquilidade", começou por dizer.

"O que mais gosto em mim é o facto de mostrar 80% do que eu sou realmente. Às vezes estou frustrada, estou triste e gosto que vocês saibam sobre isso, gosto de mandar à merda quando tenho de mandar mesmo sabendo que quando faço isso mais uma 'marca' ou pessoa não quer ter nada a ver comigo. Mostro as mamas mostro o cu! Danço feita maluca quando vou sair a noite. Não estou a dizer para vocês mostrarem o que não querem mostrar.. mas não mostrar o que vocês não são já é mais que suficiente. NÃO TENHAM MEDO!! Os outros 20% são realmente coisas que vocês não têm nada a ver com isso lol", rematou.

