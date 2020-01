Blaya Rodrigues voltou a surpreender os que a seguem no Instagram com mais um momento sensual em que surge a dançar. "Quem é que gosta de shots??? WARM UP para a noite de hoje!!! Vão sair ou ficar em casa?", escreveu na legenda de um vídeo, que pode ver na galeria.

Uma publicação que não passou despercebida aos olhos de muitos seguidores. Mesmo não tendo agradado todos os internautas, foram muitos os elogios que recebeu. "Gostosa", "perfeita" e "poderosa", são algumas das palavras que se pode ler na caixa de comentários.

Quem também não ficou indiferente ao vídeo de Blaya foi a atriz Rita Pereira. "A precisar de umas aulas de 'surra de bumbum'. Estou destreinada", comentou.

Leia Também: Mãe ausente? Blaya Rodrigues faz esclarecimento nas redes sociais