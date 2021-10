Espanha celebra esta terça-feira, 12 de outubro, o seu feriado mais ilustre, o Dia da Hispanidade. Com toda a pompa e circunstância, os reis Felipe VI e Letizia presidiram às celebrações na companhia da filha mais nova, infanta Sofía. Este ano, o evento fica marcado pela grande ausência da princesa herdeira, Leonor.

Esta manhã, a família real assistiu ao desfile militar por terra e ar, que tomou lugar no Paseo de la Castellana, em Madrid. Felipe VI vestiu o uniforme de capitão general dos Exércitos da Terra, já Letizia e Sofía apostaram em visuais em tons claros.

Esta é a primeira vez que Leonor falha as comemorações do Dia da Festa Nacional de Espanha. A sua ausência deve-se ao facto de estar a estudar na UWC Atlantic College, no País de Gales.

Veja as imagens na galeria.

Leia Também: Infanta Sofía estará pela primeira vez num ato público sem a irmã