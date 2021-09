Alberto do Mónaco recebeu na noite desta quinta-feira, 23 de setembro, no Palácio do Príncipe, várias celebridades internacionais para a quinta edição da Gala Planetary Health.

Uma vez que a mulher, princesa Charlene, continua na África do Sul, Alberto foi o grande anfitrião do evento solidário ao lado da irmã, Carolina do Mónaco.

Esta gala, como nota o site oficial do evento, realiza-se anualmente com o propósito de arrecadar fundos para Fundação Príncipe Alberto II, dedicada à preservação do planeta, e para a Fundação Princesa Charlene, focada em programas educativos para jovens.

Veja na galeria as imagens da noite.

