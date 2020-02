Desde que, em 2018, partilhou com o mundo que tinha sido diagnosticada com esclerose múltipla que Selma Blair tem vindo a falar sobre esta fase difícil nas redes sociais.

Ainda esta terça-feira, a atriz voltou a desabafar junto dos fãs. "Esta é a questão: sinto-me mal. É isto que acontece. Não há nenhuma luz brilhante de glamour", começou por escrever na sua página do Instagram.

"São longas noites. Quase todas as noites. Os meus músculos do rosto e pescoço têm espasmos. Ou estão tão contraídos que não consigo alongar. E estou a tentar há três horas. No chão, a alongar", partilhou, destacando os momentos difíceis causados pela doença.

"Tive uma virose. Obrigada, Arthur! E agora estou ainda mais derrotada. Por enquanto. Mas não vou morrer por causa disto. Sou forte o suficiente para não voltar a ser derrubada. São as ótimas notícias. Uma validação excelente. Eu recupero", acrescentou, contando ainda que na semana passada sofreu uma queda, na rua, e que "não se lembra" desse momento.

"Contaram-me. Torci o tornozelo e isso faz-me sentir ainda mais frágil. Uma simples entorse. E sou uma sortuda por um milhão de razões. Eu sei. E ainda me sinto sozinha, vulnerável e com medo do futuro como mãe solteira. Não estou mais perto de morrer do que ninguém. Eu só estou magoada. Parece que estou apenas a desmoronar. Portanto, existe uma verdade a ser dada a qualquer um que se sinta assim. É triste. Assustador. Sentir-se mal. Sinto muito. Esta sou eu para vocês. Nas primeiras horas da manhã. Porque não sei o fazer e quero muito melhorar. Que a luz positiva esteja sempre à nossa volta. E nos guie para fora da escuridão. Obrigada a todos por serem o meu maior amor. Estou a ir devagar. Preciso de me recuperar. Quero recuperar-me. E eu não sei o que é que isso realmente significa", rematou.

