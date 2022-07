Selena Gomez terminou um relacionamento que mantinha em segredo. A notícia foi dada pela avó da cantora enquanto esta gravava um vídeo de maquilhagem para o TikTok.

“Então, como é que terminaste com aquele rapaz?”, questionou a avó.

“Bem… já te digo”, respondeu a artista.

Desde logo, os fãs de Selena questionaram de quem se tratava, contudo, a celebridade optou por manter o segredo.

Recorde-se que a relação mais longa que Selena manteve (publicamente) foi com Justin Bieber, a qual durou quatro anos. Entretanto teve um outro romance com The Weeknd em 2017, que durou 10 meses.

