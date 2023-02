Selena Gomez é, inquestionavelmente, uma das artistas mais influentes da atualidade. Ao longo sua longa carreira, quer como atriz, quer como cantora, foi conquistando milhões de fãs por todo o mundo, os quais seguem atentamente os seus passos no Instagram.

Mas Selena também é empreendedora. A mesma é responsável pela criação da linha de maquilhagem Rare Beauty, através da qual tem aproveitado para falar em nome da saúde mental e da aceitação da beleza individual.

Por isto, será ainda mais curioso que na sua página de Instagram a cantora tenha partilhado fotografias nas quais posa ao natural, sem maquilhagem.

"Eu", pode ler-se na legenda das imagens, que conquistaram a empatia dos seguidores.

Vale notar que Selena tem sido bastante aberta quanto aos desafios que tem enfrentado no seu campo pessoal. No documentário 'My Mind & Me', a celebridade dá detalhes da luta contra a ansiedade, depressão, o Lúpus e ainda o recente diagnóstico de transtorno bipolar.

