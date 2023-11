Selena Gomez não parece estar interessada em começar uma relação séria, apesar de nos últimos meses o seu nome ter sido associado ao de alguns famosos, com quem alegadamente estaria a viver romances.

Uma fonte disse ao Entertainment Tonight que a cantora, de 31 anos, está apenas a sair com algumas pessoas, mas não está focada em manter uma relação séria.

"A Selena está a namorar casualmente e está bem assim", disse a fonte. "Ela está as fazer as coisas como prefere e não sente nenhum tipo de pressão para estar numa relação. Está apenas a concentrar-se no que é melhor para ela agora e tem muita noção dos seus próprios limites. Os seus amigos e família apoiam-na e só querem que ela seja feliz", acrescentou.

Este ano, a cantora foi vista com Drew Taggart em janeiro, e, dois meses mais tarde, apareceu a beijar Zayn Malik durante um jantar em Nova Iorque. No entanto, e tal como a própria revelou no TikTok, continua solteira.

