Selena Gomez é uma das figuras públicas com maior número de seguidores nas redes sociais mas nem isso a impediu de decidir afastar-se destas plataformas durante algum tempo.

A cantora, ainda assim, recorreu ao Instagram esta segunda-feira, dia 30 de outubro, para justificar esta pausa nas publicações, sublinhando o conflito armado que está a acontecer entre Israel e o grupo terrorista Hamas.

"Tenho estado afastada das redes sociais porque o meu coração se parte ao ver todo o horror, ódio, violência e terror que está a acontecer no mundo. Pessoas a serem torturadas, mortas ou alvo de qualquer ato de ódio contra qualquer grupo é horrível", começou por escrever Selena numa story.

"Precisamos de proteger todas as pessoas, especialmente as crianças, e acabar com a violência de uma vez por todas. Peço desculpa se as minhas palavras nunca serão suficientes para todos ou para uma hashtag. Simplesmente não consigo ficar de braços cruzados a ver pessoas inocentes a serem magoadas. Isso é o que me deixa doente. Gostaria de poder mudar o mundo, mas uma publicação não será suficiente. Com amor, Selena", concluiu a artista.



© Instagram/Selena Gomez

Leia Também: Taylor Swift em noite de amigas com Selena Gomez e Zoë Kravitz