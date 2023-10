Taylor Swift esteve num encontro só de raparigas. A cantora juntou-se às amigas Selena Gomez e Zoë Kravitz para um jantar em West Hollywood, na noite de quinta-feira.

Para a ocasião, Taylor Swift escolheu uma camisola transparente com um top preto por baixo e calças de ganga. Já Selena Gomez optou por uma camisola e casaco preto com calças de ganga. Por sua vez, Zoë Kravitz estava com um look escuro. Quem também estava presente era Keleigh Sperry, relata a People, com calças e camisola preta e um casaco branco.

As fotografias das amigas rapidamente ficou em destaque na imprensa internacional, e estão também a circular nas redes sociais. Veja algumas das imagens na galeria.