Selena Gomez decidiu comprar a antiga casa de Tom Petty, em Encino, Califórnia, por 4,9 milhões de dólares, mais de 4 milhões de euros.

A casa conta com seis quartos, dez casas de banho e várias divisões adequadas a atividades de lazer, como indica o E! News.

Além disso, a luxuosa mansão conta ainda com uma sala de gravações, o que significa que Selena poderá gravar novas músicas no conforto do seu novo lar.

Mas não fica por aqui. A propriedade conta ainda com um ginásio privado, entre muitas outras divisões.

