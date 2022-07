Na passada sexta-feira, Selena Gomez chegou aos 30 anos de vida e festejou a data com a grande amiga Taylor Swift.

No Instagram, a cantora partilhou duas fotografias onde aparece com Taylor Swift. Os fãs não tardaram a reagir ao encontro, assim como ao aniversário de Selena.

Como recorda o Page Six, as artistas ficaram próximas em 2008, quando ambas namoravam com membros dos Jonas Brothers. Na altura, Selena estava a viver um romance com Nick Jonas enquanto Swift namorava com Joe Jonas.

Para celebrar a data e a amizade das artistas, reunimos na galeria algumas fotografias de Selena Gomez com Taylor Swift.

