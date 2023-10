Selena Gomez tem vindo a destacar na sua página de Instagram alguns registos de momentos passados com a irmã mais nova, a pequena Gracie.

Em conversa com a organização de saúde mental Wondermind, fundada pela própria, a cantora partilhou: "Estou a passar um tempo com a minha irmãzinha, a Gracie".

"Ela é tão inocente e pura. Ajuda-me a manter a minha perspetiva na vida. É engraçado porque ela tem 10 anos, eu tenho 31, e mesmo tendo tantos anos de diferença, amo os conselhos dela. É muito sábia", partilhou.

Na mesma conversa, a artista referiu que "não ama dar conselhos porque não tem todas as respostas". No entanto, incentivou as pessoas a procurar apoio junto dos entes queridos.

"Aconselharia a encontrares um amigo ou membro da família com quem te sintas confortável em conversar para te abrires sobre o que estás a sentir. É muito libertador quando te abres com alguém. Há muita força em ser vulnerável", destacou, referindo-se à saúde mental.

