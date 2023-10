A artista cantou o tema 'Let Somebody Go' com Chris Martin.

Os Coldplay surpreenderam ao chamarem a palco Selena Gomez durante o espetáculo que realizaram no Rose Bowl Stadium, na Califórnia, este domingo, dia 1 de outubro. A artista cantou o tema 'Let Somebody Go' com Chris Martin e este momento foi destacado na página de Instagram da banda britânica. De acordo com o E! News, numa publicação que fez nas stories da sua página de Instagram e que entretanto já não se encontra disponível, Selena Gomez agradeceu aos Coldplay "pela noite incrível".