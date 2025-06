Os principais benefícios da drenagem linfática passam pela redução de líquidos, eliminação de toxinas, ativação da circulação sanguínea e relaxamento corporal.

O que muitos não sabem é que a drenagem linfática pode ajudar a minimizar os sintomas causados pelas varizes, como as dores nas pernas, cansaço ou inchaço.

As varizes são veias tortuosas, dilatadas e insuficientes que geralmente ocorrem na parte mais superficial da pele. A principal causa é genética e nesses casos existe uma forte pré-disposição para uma fraqueza estrutural na parede dos vasos sanguíneos que têm como função a condução do sangue ao coração.

Quando essas veias apresentam algum problema, o sangue não flui corretamente e acumula-se, acabando por provocar inchaço.

Homens também têm varizes

As varizes acontecem com maior frequência nas mulheres, mas podem também aparecer nos homens, isso porque os fatores que influenciam a ocorrência de varizes são muitos variados. Estar muito tempo sentado é um deles. Embora muita gente não saiba, as varizes também podem surgir no rosto.

Pessoas com problemas de varizes podem encontrar algum alívio na drenagem linfática, que facilita o retorno sanguíneo, já que estimula a circulação sanguínea, o que ajuda a diminuir a sensação de pernas inchadas.

No tratamento das varizes, a drenagem linfática é indicada para diminuir o inchaço, a sensação de pernas cansadas e doridas. Nestes casos, a drenagem é mais suave, é realizada com a pressão dos dedos ou das mãos, através de movimentos sobre o trajeto dos vasos linfáticos e da compreensão na região dos gânglios.

Porém, se essa drenagem não for realizada de forma adequada, pode ter efeitos desastrosos e nocivos para a saúde do doente.

As explicações são da fisioterapeuta Natália Carvalho.