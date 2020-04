Selena Gomez quer processar uma produtora de jogos para telemóvel. A cantora exige 10 milhões de dólares pelo uso não-autorizado da sua imagem nos anúncios promocionais do jogo.

A artista, de 27 anos, alega que uma das personagens do jogo 'Clothes Forever - Styling Game' é baseada em si, isto sem a sua autorização, como relata a Variety, que teve acesso ao processo.

A descrição do jogo, na sua respetiva página na App Store, anuncia que os jogadores podem "interagir com as mais belas modelos e celebridades. Pessoas como as Kardashian, Gigi, Beyoncé e Taylor vão aparecer e irão pedir os seus conselhos de moda".

Uma das imagens promocionais do jogo mostra um avatar com várias semelhanças a Gomez, vestindo a mesma roupa que esta usou na capa da revista Flare em novembro de 2015. Outras imagens mostram bonecos semelhantes a Taylor Swift, Kim Kardashian, David Beckham e ao cantor The Weeknd.

"Os criadores do jogo nunca solicitaram, consultaram ou informaram Gomez sobre o uso de qualquer um dos seus direitos de publicidade em relação ao jogo", alegam os advogados da cantora nos documentos entregues em tribunal. "Mesmo que fosse solicitada, Gomez nunca daria o seu consentimento para tal".

Os advogados de Selena destacam ainda que a estrela sempre “selecionou cuidadosamente todos os parceiros e oportunidades de negócios” com os quais autorizou o uso da sua imagem e restantes direitos.

Leia Também: Demi Lovato confirma que já não é amiga de Selena Gomez