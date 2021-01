Cláudio Ramos está a ser alvo de críticas nas redes sociais depois de ter recebido Hélder Teixeira, concorrente expulso do 'Big Brother' por ter feito um cumprimento nazi, no programa 'Dois às 10', da TVI, esta sexta-feira.

Os telespectadores consideram que o apresentador das manhãs não revelou a melhor conduta durante a entrevista e apelaram para que seja "mais humilde" com os convidados.

"Cláudio, seja mais moderado quando fala com os convidados. Já não é a primeira vez que fala com arrogância e considerando-se superior ou o melhor de todos. O Hélder está a falar agora e vê-se que está arrependido e o Cláudio está a considerar-se o MELHOR. Por favor, seja mais humilde e respeite o próximo", criticou uma seguidora.

"Seja mais humilde e respeite o próximo. Nem deixou o Hélder falar, que falta de noção", é outra das reações que se destaca na caixa de comentários.

"O Cláudio, por quem eu tenho uma certa simpatia, hoje interrogou o Hélder. E não só, a Maria também. Vocês não entrevistaram o Hélder, interrogaram-no e ralharam-lhe como se ele fosse um filho", atirou outro internauta.

Vale lembrar que durante a conversa, Cláudio Ramos afirmou por duas vezes que não punha em causa "o bom coração de Hélder", mas deixou claro que concordou com a decisão do 'Big Brother' em expulsá-lo.

Hélder Texeira foi expulso do reality show esta quinta-feira depois de ter realizado uma saudação nazi. Após ser alertado pelos colegas para a gravidade do gesto, o ex-concorrente ignorou os avisos e repetiu-o várias vezes. Considerando a atitude inaceitável, a produção do programa afirmou que Hélder "deixou de ser bem-vindo" à casa da Ericeira e abriu-lhe as portas para a saída.

