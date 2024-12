Mafalda Castro está de regresso aos ecrãs da TVI. A influencer está a apresentar, esta terça-feira, 10 de dezembro, a emissão do programa especial 'Há Festa no Hospital', no Hospital pediátrico Dona Estefânia, em Lisboa.

Nas redes sociais, Mafalda mostrou-se no caminho para a emissão onde partilhou uma storie afirmando "estou de volta". Mais tarde, partilhou uma foto ao lado do colega Cláudio Ramos.

Na abertura do programa, o apresentador fez questão de lhe dar as boas-vindas publicamente. "Obrigada, Cláudio", disse Mafalda.

Recorde-se que a apresentadora foi mãe do pequeno Manel no passado mês de junho.

