Mafalda Castro encantou, mais uma vez, os seguidores com uma fotografia adorável do filho. Aliás, esta trata-se de uma montagem com quatro fotografias.

"Digam-me uma coisa mais fofa que bebés de gorro. I'll wait [Eu espero]", escreveu a apresentadora numa história na sua conta de Instagram.

A montagem, a preto e branco, conta com quatro fotografias do pequeno Manel com um gorro estilo touca.

O bebé, que nasceu a 20 de junho deste ano, é fruto da relação de Mafalda Castro com Rui Simões.

© Instagram/Mafalda Castro