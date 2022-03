No dia em que completa 40 anos de vida, celebrados este domingo, Rita Pereira recebeu da irmã uma ternurenta e emotiva declaração de amor, amizade e companheirismo.

"Se podia colocar outro vídeo ou uma foto mais linda? Podia, mas apeteceu-me e nada é por acaso", começa por declarar Joana Pereira na legenda de imagens onde as duas irmãs cantam animadas o tema 'Fica Tudo Bem', de Silva e Anitta.

"O nosso amor é tanto, que não sou só eu que preciso de ouvir que no fim vai ficar tudo bem. Sei que tens sofrido muito pela minha situação, mas é o teu amor e dedicação que me dão força e vou exigi-los até velhinha. Por falar em velhinha. Parabéns, meu amor maior e obrigada por seres o meu pilar e me fazeres sempre acreditar que vai ser mais fácil do que eu possa imaginar. Que eu vou conseguir tudo sempre e que no fim 'fica tudo bem'", declara Joana, que se encontra há várias semanas internada na unidade de queimados devido a um acidente com uma lareira.

"40 anos, como assim? Alguém acredita? Ainda no outro dia era tua cobaia para os teatros e coreografias para apresentar à família. Ainda ontem levei uma palmada por me fazeres cair do beliche. Foi há uns dias que me nomeaste madrinha do teu filho. Foi há horas que fomos ao dentista e por estar anestesiada me davas chapadas e nos riamos por não sentir nada. Foi há tão pouco tempo que dormi no chão do avião daqui ao Canadá. Mas é hoje que é o teu dia e eu desejo-te um ano de luz, de paz, de amor e de muitas alegrias. Sempre comigo a teu lado, para não variar", lê-se ainda numa outra partilha que a professora primária dedicou à atriz da TVI.

Rita Pereira, recorde-se, optou por adiar a festa que tinha planeado para este dia devido ao facto de a irmã permanecer internada no hospital. A atriz optou por celebrar a data longe de Portugal, embarcando com o namorado numa viagem de sonho.

