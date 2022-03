Rita Pereira adiou a festa de aniversário, devido ao facto de a irmã estar internada no hospital, e embarcou rumo a uma viagem de sonho para celebrar a chegada aos 40 anos.

A atriz completa mais um aniversário este domingo, 13 de março. E nesta data especial acordou ao lado do namorado, Guillaume Lalung, no cenário paradisíaco que elegeu para as suas férias. Tal como revelam as suas mais recentes partilhas, o rosto das novelas da TVI encontra-se nas Seicheles.

"Cheguei aos 40! Yeahhhhiiiiii", escreve Rita na legenda de um vídeo onde mostra o local incrível onde se encontra e o acordar do dia do seu aniversário.

