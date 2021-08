Depois de aterrar nas Maldivas, Liliana Campos não podia estar mais feliz com o destino escolhido para as férias de verão na companhia do marido, Rodrigo Herédia, e de dois amigos.

De coração cheio com a oportunidade de poder voltar a viajar para o lugar paradisíaco, a apresentadora da SIC partilhou com os seguidores o seu sentimento de gratidão.

"Sei, melhor do que ninguém, a bênção que é estarmos aqui novamente os 2+2 (desta vez), neste lugar único no mundo, que tanto nos diz, porque tanto tem a ver connosco", escreveu na sua página de Instagram.

Leia Também: Férias de sonho? Liliana Campos aterra no paraíso para dias de descanso