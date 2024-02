Lili Caneças partilhou na sua página de Instagram algumas fotografias que foi tirando durante a gala da TVI no passado domingo. Entre as imagens, além de ter mostrado uma fotografia com Cristina Ferreira, também posou ao colo de Rúben Rua.

"Bonito por fora, perfeito por dentro, a crescer, não em altura porque não precisa mas como apresentador. O meu carinho, amizade, ternura, atenção numa palavra amor, é para o Rúben Rua… Comigo contas sempre até ao fim da minha vida", escreveu na legenda do registo fotográfico.

Na caixa de comentários, uma seguidora brincou: "Dona Lili, tem noção quantas de nós gostaríamos de estar no seu lugar?".

No entanto, Lili Caneças não perceber a brincadeira e 'atirou': "Tudo o que consegui na vida foi sozinha, sem a ajuda de ninguém. Essa pergunta para mim não cola".

