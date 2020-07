"Segue aqui uma partilha muito íntima", foi com estas palavras que Filomena Cautela começou por se dirigir aos fãs, através da sua página de Instagram, onde publicou um vídeo seu na praia.

A apresentadora não resistiu em mostrar aos seguidores um dos "hábitos" que lhe faz "tão bem".

"E não é só porque se vislumbra aquele bikini que tenho por hábito e por convicção não expor, mas principalmente porque quem me conhece sabe que é um meu hábito bem pascácio mas que me faz tão bem. Instruções: Correr mesmo à parva (e tem de ser mesmo à parva senão não tem os mesmos efeitos terapêuticos) e mergulhar também em boçal sempre com Devendra Banhart na coluna. Cheap Thrills", partilhou, não se esquecendo dos que estão neste momento a viver uma fase difícil.

"Um pedaço de vida bem privilegiado tendo em conta o pesadelo que muitos estão a viver, nos hospitais, nas clínicas, no desemprego e com o florescimento dos idiotas com demasiados sonhos molhados bem sei. Uma pausa. Que já volto", rematou.

Veja o vídeo na galeria.

