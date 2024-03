O tio de Kate Middleton, irmão mais novo da mãe da princesa de Gales, entrou esta segunda-feira, dia 4 de março, na edição britânica do 'Big Brother Famosos'. A notícia agradou aos espectadores mas deixou irritados os seus familiares.

O Mirror conta que há muito tempo que Gary Goldsmith tinha intenções de se tornar, também ele, numa celebridade, ainda que o facto de ser demasiado honesto e opinativo fizessem temer as produções de alguns programas de televisão que desistiram de o contratar.

Ainda assim, e de acordo com o The Sun, foram precisamente essas características que aumentaram ainda mais o interesse da equipa do 'Big Brother Famosos'. "A equipa adora-o por causa da ligação a Kate e pelo fato de ele ser confiante e barulhento, e de não se conter quando se trata de Harry e Meghan", apurou o tabloide, junto de uma fonte.

A especialista em assuntos reais Angela Levin acrescenta que é "embaraçoso" o facto de Gary Goldsmith não se abster de comentar a vida dos duques de Sussex e que isso poderá deixar Kate Middleton "muito aborrecida", principalmente numa fase difícil em que esta se encontra a recuperar de uma cirurgia abdominal.

A família teme assim o que poderá acontecer nas próximas semanas com Goldsmith na casa do 'Big Brother' e a sua frontalidade poderá acabar por comprometer alguns dos segredos mais bem guardados das figuras centrais da realeza britânica.

Vale lembrar que Goldsmith, em 2017, foi condenado por violência doméstica. O tio da princesa de Gales admitiu o crime e foi multado em 5.000 libras (5.842 euros), para além de ter sido internado temporariamente numa clínica de reabilitação.

Agora, fechado na 'casa mais vigiada do Reino Unido', Gary Goldsmith tem em si os olhares dos fãs da realeza em todo o mundo e há quem espere que a sua participação no formato conte com grandes revelações.

