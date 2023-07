Esta semana foi anunciado o fim da relação de Rosalía e Rauw Alejandro, que estavam juntos há dois anos e tinham anunciado o noivado no início deste ano. Entretanto, os dois cantores já vieram a público falar sobre o fim da relação.

A notícia apanhou todos (ou quase todos) de surpresa, isto porque foi divulgado nas redes sociais um vídeo no qual o cantor Sebastián Yatra aparece a dizer que Rauw Alejandro não estava apaixonado por Rosalía.

Tudo aconteceu durante uma visita do cantor colombiano à Argentina, onde participou no programa da jornalista Susana Giménez. Durante essa viagem, e enquanto jantava com a jornalista numa pizzaria, o cantor não se apercebeu de que estava a ser gravado e falou sobre a relação de Rauw e Rosalía, assim como da relação de outro cantor latino, Camilo.

"Nem o Camilo nem o Rauw estão apaixonados", afirmou o cantor, declarações que surpreenderam a jornalista. Yatra insistiu que se apercebeu desse facto "pelos anos em que já está nesta profissão". Esta conversa decorreu enquanto Rauw e Rosalía ainda estavam juntos.

De recordar que Camilo é casado com a atriz Evaluna, com quem tem um filho, nascido em 2022.

