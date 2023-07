Depois de Rauw Alejandro, na noite de ontem, 26 de julho, ter falado publicamente sobre os motivos que levaram ao fim do noivado com Rosalía, agora foi a vez de a cantora fazer o mesmo.

Ao início da tarde hoje, a estrela espanhola partilhou uma story na rede social Instagram com um pequeno texto, no qual deixou claro o que ainda sente pelo antigo companheiro.

"Eu amo, respeito e admiro muito o Raul. Não dêem ouvidos aos filmes, nós sabemos o que vivemos. Este momento não é fácil, por isso, obrigado a todos por compreenderem e respeitarem", fez notar Rosalía, sem adiantar mais detalhes.

Rauw Alejandro, numa declaração mais longa, esclareceu que a relação não terminou devido a uma infidelidade, ao contrário do que estava a ser veiculado por alguns meios de comunicação social internacionais.

Vale lembrar que Rosalía e Rauw estavam noivos há poucos meses. A notícia foi dada através do videoclipe do tema 'Beso', interpretado por ambos. Já a separação foi conhecida esta semana, embora o cantor tenha dito, no comunicado emitido ontem, que os dois já não estão juntos há mais tempo.



© Instagram/Rosalía

