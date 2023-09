Seal decidiu surpreender os seguidores da sua página de Instagram com uma rara partilha.

Esta segunda-feira, o cantor, de 60 anos, publicou uma carinhosa fotografia onde aparece ao lado da filha Leni, de 19 anos.

"Em Nova Iorque com a jovem que mudou a minha vida para melhor há 19 anos. Obrigado Leni por me tornares numa melhor pessoa. Amo-te", escreveu o pai 'babado' na legenda do registo fotográfico.

Por sua vez, Leni reagiu à publicação através da caixa de comentários. "Tão fofo! Amo-te, papá", disse.

De recordar que Seal adotou Leni em 2009, quatro anos depois de se casar com a sua mãe, a ex-companheira Heidi Klum, de 50 anos. O ex-casal tem ainda em comum os filhos Henry, de 17 anos, Johan, de 16, e a filha Lou, de 13.

Leia Também: Georgina Rodríguez deslumbra na passadeira vermelha em Veneza