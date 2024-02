O 'Big Brother - Desafio Final' tem, a partir de hoje, dois novos concorrentes. André Lopes, que entrou na edição anterior, e Débora Neves, do programa de 2021, são agora candidatos ao prémio - mas há um 'senão'.

Por entrarem numa fase mais avançada do programa, André e Débora não vão levar, caso vençam, o mesmo valor que todos os outros colegas.

"Concorrem apenas para metade do prémio. Se algum dos dois vencer o programa, conquista apenas metade do valor que ganharia qualquer um dos restantes concorrentes que estão em jogo há mais tempo", explicou o Big depois de dar as boas-vindas a André e Débora.

Vale lembrar que, também hoje, Joana Taful desistiu do programa. A agora ex-concorrente explicou que a "saúde mental" dos filhos está em primeiro lugar.

