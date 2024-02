Numa noite verdadeiramente alucinante, a casa do 'Big Brother - Desafio Final' despediu-se de Joana Taful, que desistiu, e deu entrada a dois novos concorrentes: André Lopes, da edição anterior, e Débora Neves, que entrou em 2021.

Depois de Joana ter anunciado a desistência e de André ser recebido pelos novos colegas, foi a vez de Débora ser apresentada ao jogo.

Na casa reencontrou-se com António, com quem protagonizou uma intensa rivalidade no primeiro 'Big Brother' em que os dois participaram.

O jogo entra agora numa nova fase, com dois novos concorrentes.

Leia Também: Há um novo concorrente na casa do 'Big Brother'. Saiba quem é