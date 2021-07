Depois de ter partilhado com os seguidores o momento em que recebeu a primeira dose da vacina contra a Covid-19, Vanessa Oliveira voltou a falar aos fãs ao receber a segunda dose.

Esta terça-feira, a apresentadora da RTP1 partilhou um desabafo na sua página de Instagram, onde destaca a importância da vacina.

"[...] Este dia é muito importante para mim. Não que vá que baixar a guarda pois vou continuar a usar máscara, a lavar e desinfetar as mãos muitas vezes mas já me dá a esperança de poder voltar a um normal que quase já não me lembro. Faço-o por mim, pela minha família e pelos que me rodeiam. Se todos nos vacinarmos, vamos poder ver muito menos mortes do que as que vemos todos os dias", começou por escrever, terminado com um apelo:

"Eu não quero que seja ninguém que conheça, tu queres? Vacina-te".

