Catarina Raminhos contou um pouco da sua história com os três pós-partos que viveu, revelando que todos foram períodos complicados e que as mães não podem ser 'esquecidas' naqueles momentos.

"Esta semana, no podcast Amaezónia contamos as nossas mágoas relacionadas com os pós-partos e partilhamos histórias fortes de ouvintes queridas. No meu caso, foram sempre períodos exigentes, com dores físicas e emocionais, em que me senti quase sempre exausta, a falhar de uma ponta à outra e - apesar de feliz por ter cada um dos meus três bebés - não foi raro sentir-me triste ou angustiada", começou por contar.

"Cada história é única mas, se têm amigas que acabaram de ser mães, dêem-lhes colo a elas e não aos bebés - porque esses vão ter sempre quem lhes queira pegar e quem os queira mimar. Perguntem-lhes do que precisam, façam-lhes uma panela de sopa, ajudem com a roupa. Mas, sobretudo, dêem-lhes colo. Elas precisam", concluiu a autora.

De recordar que Catarina é mãe de três meninas, Maria Rita, Maria Inês e Maria Leonor, frutos do casamento com António Raminhos.

Leia Também: Catarina Raminhos conseguiu autógrafo de Ronaldo. Eis o momento