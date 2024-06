Dezenas de pessoas reuniram-se esta quinta-feira, dia 13, para conseguir os tão desejados autógrafos dos craques da seleção nacional antes da sua partida para a Alemanha para o Euro'2024, sendo Cristiano Ronaldo um dos preferidos.

Entre o grupo de adeptos estava Catarina Raminhos.

"Maria Inês, a mãe conseguiu-te um autógrafo do Cristiano. Lembra-te disto na altura em que tu e as tuas irmãs me meterem num lar!", escreveu a mulher de António Raminhos na legenda de um vídeo no qual mostra CR7 a assinar.

Ora veja:

