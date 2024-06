A seleção nacional partiu esta quinta-feira, dia 13 de junho, para a Alemanha, para disputar o Euro'2024. A equipa das quinas foi recebida em clima de festa na chegada ao aeroporto de Munster e ao hotel em Marienfeld.

A propósito da partida, Cristiano Ronaldo fez uma partilha na sua página no Instagram, na qual referiu: "Seguimos com Portugal no coração".

Não ficando indiferente à publicação, partilhando-a na sua página, Gio comentou: "E tu no meu [coração]".

Ora veja:



© Instagram - Georgina Rodríguez