Mãe de três filhos, Joana Câncio usa com frequência as suas redes sociais para falar sobre maternidade e este domingo, dia 21 de abril, não foi exceção.

A atriz e influenciadora digital partilhou um texto no qual contou que nos últimos tempos tem praticado um exercício quando sente que está a exigir demais de si própria.

"Mães. Se somos boas para os nossos filhos, porque é que não somos boas para nós? Nas últimas semanas tenho feito um exercício super 'power': De cada vez que tenho pensamentos como não consegui, outra vez a roupa, a cozinha está um caos, os miúdos são tão chatos, não consigo olhar-me no espelho, aspiro a casa todos os dias e nunca está OK, não consegui terminar as tarefas, estou com pouca paciência, sorrio em esforço.... Troco por: Se a minha filha falasse assim, o que é que eu diria?", começou por escrever.

"Sim, mudança de jogo. Não há fórmulas para melhorar que sejam transversais. Há sim, criar espaço para nós num dia a dia intenso, mesmo que seja só em pensamento e respiração. Já é tanto!", concluiu.

De recordar que a atriz é mãe de Constança, de 12 anos, fruto de uma relação anterior, de Lourenço de cinco, e de Afonso, de sete meses. Os dois rapazes são frutos da atual relação de Joana com André Robalo.

