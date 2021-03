Marta Melro esteve esta terça-feira, dia 9, à conversa com Manuel Luís Goucha. Foi neste âmbito que a atriz recebeu mensagens de pessoas muito queridas, entre elas, a amiga Rita Pereira.

"Finalmente vou poder dizer ao mundo o quanto eu gosto de ti, o quanto eu te adoro e a admiração que tenho por ti. És uma mulheres extraordinária", começou por referir.

"A tua história de vida enquanto atriz é inspiradora, a tua força é incrível. És a atriz que chega sempre antes dos outros, que sabe o teu texto e o meu texto, que não é egocêntrica na contracena, és a atriz que qualquer ator quer ter do seu lado. A pessoa com quem eu mais gostei de trabalhar", nota.

"Ter feito a 'Única Mulher' contigo durante aqueles dois anos foi a minha salvação. Se não tivesse sido por ti não teria aguentado aqueles dois anos e meio", destacou ainda.

"Muito obrigada. Enquanto pessoa és uma amiga fiel, uma pessoa carinhosa, querida, que ajuda, que está sempre preocupada com os outros. Adoro-te do fundo do meu coração e quero muito que estejas numa próxima novela da TVI, de preferência ao meu lado", completou.

Leia Também: Marta Melro recorda início da relação com Paulo Vintém. "Somos o oposto"