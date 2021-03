Marta Melro esteve no programa 'Goucha', da TVI, onde falou sobre vários temas, entre os quais a relação com Paulo Vintém. "Aconteceu", começou por dizer a Manuel Luís Goucha quando foi questionada sobre o namoro.

"A melhor base para uma relação será sempre a amizade, e nós conhecemo-nos há muito anos", acrescentou, contando de seguida que Rita Pereira esteve durante anos a torcer por esta relação.

"Dizia que nós eramos feitos um para o outro e que ainda não tínhamos percebido isso. Que fazíamos todo o sentido, a nossa personalidade...", recorda Marta, referindo-se a Rita Pereira.

"Na verdade somos o aposto um do outro, se calhar é por isso que resulta. Mas a base é a mesma, os valores são os mesmos. E depois de tantos anos de encontros e desencontros, chegou o dia em que eu saquei um D'ZRT", destacou, tendo sido depois presenteada com uma mensagem do seu amor.

