Leandro esteve esta terça-feira no programa 'Alô Portugal', da SIC, para em entrevista ao apresentador José Figueiras revelar de que forma está a viver a pandemia de Covid-19 e, claro, reagir às críticas e rumores de que tem sido alvo nos últimos tempos.

O artista português tem recebido comentários negativos pelo facto de ter deixado de fazer vídeos em direto no Instagram a cantar para os seus fãs. Uma decisão que faz questão de justificar.

"O facto de andarmos a fazer muitas lives na Internet também não é bom para o artista. A minha voz é o meu instrumento de trabalho e eu tenho de valorizar o meu trabalho. (...) Fazer lives na Internet não valoriza o meu trabalho", explica, defendendo que os vídeos em direto com atuações de artistas deveriam ser pagos.

Seguiu-se a resposta a quem o acusa de ter carros de luxo que poderiam pagar a casa de muitos dos funcionários que trabalham consigo no mundo do espetáculo. "Eu trabalhei para isso, eu trabalhei para ter os meus carros", começa por referir, deixando claro também que está disposto a ajudar quem precisar: "Se for necessário vender um dos meus carros para matar a fome a muita gente, eu faço", garante.

Porém, Leandro realça que também ele precisa de conseguir sustentar-se a si e aos seus negócios. Por isso, o cantor está agora dedicado ao centro de estética que tem com a mulher e à sua empresa de construção, onde tem empregado alguns dos técnicos que o acompanhavam nos concertos (agora cancelados ou adiados).

Quanto à pausa no mundo da música, Leandro volta a referir que não se trata de uma decisão definitiva e que apenas está relacionada com a opção de não querer lançar novas músicas durante esta época. "Fazer uma música agora e lançar na Internet é tempo perdido", completa.

Leia Também: Leandro esclarece pausa e afirma: "Não vou deixar a música"