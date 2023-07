Já se sabe pormenores sobre a entrevista que vai ser exibida no próximo sábado no programa 'Conta-me'. Augusto Canário esteve à conversa com Maria Cerqueira Gomes e foi partilhado um excerto deste momento na página oficial da TVI no Instagram.

"Veio-se a verificar que a minha mãe tinha razão. Há um ano de meio, se tivesse sido fumador, eu não estava aqui a ter esta conserva", começou por dizer o artista, recordando um grave problema de saúde que sofreu.

"Se eu tivesse sido fumador, tenho a certeza que não estava aqui. Portanto, muitas vezes só valorizamos as coisas muitos anos mais tarde", frisou de seguida.

Veja o vídeo abaixo:

De recordar que no ano passado o cantor já tinha falado sobre um grave problema de saúde que sofreu no início de 2022, tendo revelado que a "vesícula rebentou e que teve uma septicémia".

