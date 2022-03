Augusto Canário esteve hoje, 25 de março, no programa 'Dois às 10', da TVI, onde relembrou o dia trágico em que ficou em risco de vida, depois de ter sofrido problemas graves na vesícula.

"No dia 14 de janeiro acordei com uma dor muito forte na zona do abdómen. Aquilo perturbou-me, fui ao hospital e disse ao médico: 'Veja lá se me põe bom que preciso de cantar hoje à noite'. E ela disse: 'Você hoje se sair daqui já não é mau'. Fiquei lá 12 horas pelo menos e depois vim para casa com um papel para retirar a vesícula no dia 21 de março", relata o músico.

"Acordei com uma dor horrível, muito pior do que aquele dia, foi progredindo, sentia uma dor cada vez mais forte, uma ansiedade imensa, e tensão baixão", acrescenta, notando que voltou ao hospital.

Canário revela então que a "vesícula rebentou e que teve uma septicémia"

"Quando acordei e soube que o caso era muito grave, de emergência, soube que as coisas correram bem, mas podiam ter corrido muito mal. (...) Até hoje nunca mais senti dor, nunca mais me senti mal, fiz uma recuperação rápida no hospital. O meu cirurgião, com quem estive ontem, disse-me que estava tudo bem com as análises", completa.

