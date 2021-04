Foi com muita animação que a apresentadora recebeu Maria do Céu Guerra no seu programa.

Cristina Ferreira brindou os telespectadores da TVI com um momento de animação e de um pouco de dança antes de receber uma das convidadas do seu programa de hoje, Maria do Céu Guerra. Recordando precisamente esse momento nas redes sociais através de um vídeo, a anfitriã escreveu na legenda da publicação: "Se eu chegar assim aos 100... Que bonita conversa com Maria do Céu Guerra e a sua Corcovada. Está quase na hora de 'Festa é Festa'". Ora veja: Leia Também: Este é dos visuais "favoritos" de Cristina Ferreira... e já pode ser seu