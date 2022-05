Scott Disick teve dificuldades em lidar com o casamento de Kourtney Kardashian, sua ex-companheira, com Travis Barker.

“O Scott não está a encarar isto bem. Tem passado tempo com os amigos… para manter a cabeça ocupada”, notou uma fonte à revista People.

“Tem sido difícil para ele processar e digerir, mesmo sabendo que o casamento iria acontecer”, notou.

“Ele sempre foi aceite pela família, mesmo nos seus piores momentos, e agora não participou num dos maiores eventos da família. Não está a lidar bem”, completou a mesma fonte.

Recorde-se que no passado sábado aconteceu a terceira cerimónia de casamento entre Kourtney e Travis em Portofino, Itália. A primeira decorreu em Las Vegas, no dia 4 de abril, e a segunda em Santa Barbara, no dia 15 de maio.

Leia Também: A razão para Rob Kardashian ter faltado ao casamento da irmã, Kourtney