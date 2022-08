Scott Disick, de 39 anos, e Kimberly Stewart, de 43, foram vistos a sair juntos, em Los Angeles, em várias ocasiões na semana passada.

Ambos foram fotografados, por exemplo, no dia 17 de agosto enquanto almoçavam em Beverly Hills, e Scott mostrou-se um cavalheiro ao abrir a porta do carro para a modelo sair, relata o Page Six.

Os rumores foram alimentados no passado domingo, quando foram vistos em Santa Monica. Segundo o Daily Mail, foram até fotografados de mãos dadas ao saírem para jantar.

Mas as informações não ficam por aqui. Uma fonte confirmou à Us Weekly, esta quarta-feira, que Disick e Kimberly estão "a namorar há alguns meses" e estão "realmente interessados ​​um no outro". No entanto, disse, a relação ainda não é "séria", estão "a conhecerem-se de uma maneira diferente" e não apenas como "amigos".

O Page Six recorda que em setembro de 2015, pouco tempo depois de Scott ter-se separado de Kourtney Kardashian, o socialite provocou, pela primeira vez, rumores de que estaria próximo de Kimberly. No entanto, na altura as especulações foram negadas por um representante de Kimberly.

De referir que Kimberly é filha de Rod Stewart. A celebridade tem uma filha, Delilah del Toro, de dez anos, fruto da relação terminada com o ator Benicio del Toro. Por sua vez, Scott Disick é pai de três crianças, Mason, de 12 anos, Penelope, de dez, e Reign, de sete, da relação terminada com Kourtney Kardashian.

