Aconteceu no último episódio de 'Keeping Up with the Kardashians'.

O mais recente episódio de 'Keeping Up with the Kardashians', que foi para o ar esta quinta-feira, ficou marcado pela preocupação da família Kardashian / Jenner em relação à saúde de Scott Disick. O ex-marido de Kourtney Kardashian, e pai dos seus três filhos, apresentou sinais de falta energia e cansaço. "Ultimamente, não tenho energia para fazer nada", queixava-se o socialite, que deixou Kim Kardashian em alerta pelo facto de a fadiga ser um dos sintomas associados à Covid-19. "Simplesmente não tenho energia. Não sei se estou a envelhecer ou apenas não estou em boa forma, mas só quero ver se há algo de errado comigo", refere Scott Disick no programa, onde seguindo os conselhos de Kim acaba por dirigir-se a uma clínica para fazer análises e perceber o que realmente se passava. Já com os resultados dos exames a que foi submetido, o 'ex' de Kourtney percebeu que, afinal, o que tinha eram "níveis de testosterona clinicamente baixos". Após receber o diagnóstico, Scott mostrou-se aliviado "por não ser nada sério" e iniciou um tratamento com um nutricionista para aumentar os seus níveis de testosterona através de dieta e suplementos. Leia Também: Que diferença! Veja como as irmãs Kardashian mudaram com esta foto antiga Newsletter Receba o melhor do SAPO Lifestyle diariamente no seu email. Subscrever Já subscrevi Notificações Os temas mais inspiradores e atuais estão nas notificações do SAPO Lifestyle. Subscrever Na sua rede favorita Siga-nos na sua rede favorita. Instagram