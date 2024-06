Bastian Schweinsteiger fez um comentário polémico sobre Georgina Rodriguez.

Enquanto comentava o jogo de Portugal contra a Chéquia no canal alemão ARD na noite de terça-feira, dia 18, passaram algumas imagens do aniversário de 14 anos do filho mais velho de Ronaldo, Cristianinho, que completou 14 anos esta semana.

A ARD mostrou um pequeno vídeo no qual Georgina aparecia com um top verde e calções justos curtos, mostrando-se de costas para a câmara.

Enquanto assistia ao vídeo, Schweinsteiger disse à apresentadora Esther Sedlaczek: "Há algo a acontecer com eles", ao que Sedlaczek respondeu: "O que isso nos diz agora?", antes de Schweinsteiger responder rapidamente: "Para onde é que estás a olhar?", referindo-se a Georgina.

