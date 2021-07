Scarlett Johansson está à espera do primeiro filho em comum com o marido, Colin Jost, como contaram várias fontes ao Page Six.

"Deve nascer em breve, sei que ela e o Colin estão emocionados", disse uma fonte.

"A Scarlett está grávida, mas tem mantido tudo em segredo. Ela tem-se mantido muito discreta", acrescentou outra fonte.

De acordo com o Page Six, a atriz, de 36 anos, começou a dar asas ao rumores de gravidez em junho, depois de ter faltado a vários eventos sobre o filme 'Black Widow' ('Viúva Negra'). Até à data, o casal ainda não se pronunciou sobre a notícia.

